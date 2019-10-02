"تعويضات العراق".. كتاب يكشف كيف تحول مجلس الأمن أداة في يد أمريكا

كتب- محمد عاطف:

صدر حديثا عن دار النخبة، كتاب التعويضات المفروضة على العراق للدكتور علي العريبي، يتناول الكتاب في ٢١٠ صفحة، الأسس القانونية للتعويضات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق وآثارها، وكما يتطرق لقرارات مجلس الأمن فى فرض التعويضات على العراق.

يقول المؤلف إنه منذ بداية أزمة الخليج الثانية ١٩٩٠ صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن، من ضمنها فرض الجزاءات الشاملة على العراق، والتي ظلت سارية بحقه حتى بعد احتلاله عام ٢٠٠٣ من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ولم ترفع إلا فى عام ٢٠٠٧ فى حين أن التعويضات البالغة ٣٦١ مليار دولار أمريكي لا زال على العراق دفعها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويفند الكتاب الجزاءات الدولية التي فرضت على العراق، باعتبارها تمثل حالة فريدة من التعامل الدولي مع الأزمات حيث وقع مجلس الأمن تحت الضغط الكامل للولايات المتحدة وأصبح أداه من أدوات تنفيذ سياستها، كما تحول المجلس من جهاز سياسي دولي لتسوية المنازعات بالطرق السلمية إلى جهاز لإدارة الأزمات الدولية.