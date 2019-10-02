جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب أدوية تخسيس ومستلزمات شيش إلكترونية

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة محاولة تهريب كمية من أدوية التخسيس ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الأربعاء، إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها 326 كرتونة مقاعد ذات عجلات للمعاقين طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 85 كرتونة تشابه الكراتين الأصلية للرسالة بداخلها أصناف مخالفة عبارة عن 3 ملايين كبسولة تخسيس مناشئ مختلفة ( ألماني وماليزي وإنجليزي ) وألف عبوة زيت خاص بالشيشة الإلكترونية و12 بستلة تحتوي على خام مستحضرات التجميل بوزن ٦٠ كيلو جراما.

وأوضح أن قيمة الأصناف المخالفة قدرت بنحو 11 مليون جنيه، وقيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 22 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.