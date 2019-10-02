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    فى ذكرى النصر.. وزارة الدفاع تذيع 4 فيديوهات وثائقية عن حرب أكتوبر

    08:50 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    فى ذكرى النصر.. وزارة الدفاع تذيع 4 فيديوهات وثائقية عن حرب أكتوبر

    ارشيفية

    القاهرة- مصراوي:

    بدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذى استطاع فيه الجيش المصرى، على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر 1973 في الحرب التي شهد لها العالم لما حققته القوات المسلحة والشعب المصري من اعجاز على كافة المقاييس.

    وتذيع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على مدار الشهر العديد من الأفلام الوثائقية، والمواد الفيلمية النادرة عّن حرب اكتوبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والندوات.

    فيديوهات وثائقية حرب أكتوبر وزارة الدفاع ذكرى نصر أكتوبر

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