  • عاجل:مباشر.. الأهلي 2 - 0 الإنتاج الحربي.. الدوري الممتاز

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    صالون هويدا عطا يحتفي بأصغر حرافيش نجيب محفوظ

    08:08 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    صالون هويدا عطا يحتفي بأصغر حرافيش نجيب محفوظ

    نجيب محفوظ


    القاهرة- أ ش أ:

    نظمت مؤسسة هويدا عطا للثقافة والإبداع وتنمية المجتمع صالونها الـ٢٥ احتفاء بإصدار روايتا "قارع الطبل" و"البوسفور" للروائي سعيد عرفة وهي الرواية الـ٤٥ له.

    وجرى مناقشة الروايتين وسط حضور كبير من الكتاب والشعراء ومخرجي المسرح والتليفزيون ولفيف من المهتمين بالإبداع، وأشادت هويدا عطا رئيس المؤسسة بالإنتاج الغزير للروائي سعيد عرفة وقربه من الأديب العالمي نجيب محفوظ.

    وألقى عرفة كلمته التي كشفت بعض الأسرار التي حدثت خلال صداقته لنجيب محفوظـ، وقال "أسعدني حضور كل هذا العدد من كبار الشعراء والكتاب والمخرجين لمشاركتي فرحتي بروايتي الجديدة وللاحتفاء بي وأن أهدي لهم روايتي بكل محبة.. وهذا ما أشعرني وكأنني استعيد الزمن بأنني في صالون مي زيادة.

    هذا المحتوى من

    نجيب محفوظ هويدا عطا سعيد عرفة

    الخبر التالى:

    الحكومة: توقيع بروتوكول لإنشاء مجمع طبي متكامل بالسويس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان