صالون هويدا عطا يحتفي بأصغر حرافيش نجيب محفوظ



القاهرة- أ ش أ:

نظمت مؤسسة هويدا عطا للثقافة والإبداع وتنمية المجتمع صالونها الـ٢٥ احتفاء بإصدار روايتا "قارع الطبل" و"البوسفور" للروائي سعيد عرفة وهي الرواية الـ٤٥ له.

وجرى مناقشة الروايتين وسط حضور كبير من الكتاب والشعراء ومخرجي المسرح والتليفزيون ولفيف من المهتمين بالإبداع، وأشادت هويدا عطا رئيس المؤسسة بالإنتاج الغزير للروائي سعيد عرفة وقربه من الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وألقى عرفة كلمته التي كشفت بعض الأسرار التي حدثت خلال صداقته لنجيب محفوظـ، وقال "أسعدني حضور كل هذا العدد من كبار الشعراء والكتاب والمخرجين لمشاركتي فرحتي بروايتي الجديدة وللاحتفاء بي وأن أهدي لهم روايتي بكل محبة.. وهذا ما أشعرني وكأنني استعيد الزمن بأنني في صالون مي زيادة.