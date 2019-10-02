اتحاد التمويل العقاري: ارتفاع حجم تمويل الشقق لـ2.2 مليار جنيه بنسبة 57%

كتب- محمد عبدالناصر:

قال ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن الاعتماد على حلول التمويل العقارى في مصر، أصبحت اكثر طلبا حيث وصل حجم التمويل العقارى ل2.2 مليار جنيه مصري، بنسبة زيادة 57% مقارنة بعام 2017 والذي بلغ 1.4 مليار جنيه.

وأضاف فهمي، خلال مؤتمر صحفي للاتحاد عقد مساء اليوم، أنه تم اطلاق برنامج التمويل العقارى المعتمد (AMP) والمقرر أن يبدأ في 2 نوفمبر من العام الجارى.

وتابع أن "أهداف الاتحاد تتركز منذ اليوم الأول لتأسيسه على تحسين وتنمية اداء الصناعة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسعى إلى بناء أنظمة مالية شاملة، وتحسين القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية التى يسعى إليها الإتحاد المصرى للتمويل العقارى هي تطوير مهارات العاملين بمجال التمويل العقارى في مصر، امداد السوق بكوادر من العاملين المميزين والمؤهلين للعمل بمنظومة التمويل العقارى من خلال توفير بعض البرامج التدريبية التي يستطيع من خلالها الإتحاد رفع كفاءة العاملين بالجهات العاملة بالمجال.

وتأسس الإتحاد المصرى للتمويل العقاري وبدأ نشاطه عام2015 تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم حاليًا 28 عضوًا يساهمون في تطوير أنظمة التمويل العقارى في مصر.

ويهتم أعضاء الإتحاد في المقام الأول بتبنى المبادارات الداعمة للقطاع وتقديم التوصيات الخاصة بتنظيم التشريعات وزيادة الوعى بالتمويل العقارى، فضلًأ عن توحيد المفاهيم والمعتقدات المتبعة في ممارسته.