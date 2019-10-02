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    "الأعلى للإعلام" يخاطب "نايل سات" والمنطقة الحرة لوقف بث قنوات بانوراما

    07:25 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    "الأعلى للإعلام" يخاطب "نايل سات" والمنطقة الحرة لوقف بث قنوات بانوراما

    وقف بث قنوات بانوراما

    كتب- مصطفى علي:

    خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد شركة النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية لوقف بث قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة 6 شهور اعتبارا من مساء اليوم لحماية للمشاهدين من ممارسات الخداع والتضليل في تسويق الأدوية والمستحضرات مجهولة الهوية والمصدر.

    وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع للتهرب من المسؤولية القانونية.

    وحسب بيان للمجلس الأعلى للإعلام، خالفت بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وبثت برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضي والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.

    وقف البث قنوات بانوراما الأعلى للإعلام النايل سات

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