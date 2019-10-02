"الأعلى للإعلام" يقرر حجب قنوات بانوراما 6 أشهر لتلاعبها في الترددات

كتب - مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت 6 شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربعة للتهرب من المسؤولية القانونية.

وحسب بيان للمجلس الأعلى للإعلام، خالفت بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وبثت برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضي والأطفال بشكل يمثل خداعًا وتضليلاً للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.