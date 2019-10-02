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    التنازل عن الأصول حالة العجز.. "الوزراء" يلزم الشركات بسداد مديونياتها

    05:08 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    التنازل عن الأصول حالة العجز.. "الوزراء" يلزم الشركات بسداد مديونياتها

    الدكتور مصطفي مدبولي

    كتب- محمد نصار:

    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس رقم 59، اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض التشابكات المالية بين وزارات (المالية - الكهرباء - الطاقة المتجددة - البترول والثروة المعدنية).

    واستعرض الاجتماع، في هذا الإطار، بروتوكولًا بين وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة بشأن سداد مستحقات وزارة الكهرباء، سيتم توقيعه قريبًا.

    ​وتم التأكيد على التزام كافة الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بسداد قيمة استهلاكاتها من الكهرباء والغاز والمياه، لوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي حالة عدم السداد تتم أيلولة بعض أصول هذه الهيئات والشركات بما يُعادل مديونيتها للوزارات والجهات المعنية.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سداد مديونيات

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