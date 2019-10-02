الرئيس السيسي يهنئ قبرص بيوم الاستقلال وكوريا الجنوبية بالعيد القومي

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قبرص "نيكوس اناستاسيادس"؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، موفدًا الأمين العام برئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية "مون جاي إن"؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، موفدًا الأمين برئاسة برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.​