الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إجازة 6 أكتوبر

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة شهر أكتوبر، موضحا أن يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وجاء نص القرار كالتالي: