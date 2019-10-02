أحمد سمير رئيسًا لـ"اقتصادية البرلمان".. واختيار الوكيلين وأمين السر بالتزكية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

فاز المهندس أحمد سمير، برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بعد تفوقه على منافسه النائب عمرو الجوهري بفارق 18 صوتًا، وحصل سمير على 23 صوتًا مقابل 5 أصوات للنائب عمرو الجوهري.

فيما فاز كل من النائبين أشرف العربي ومحمد علي عبد الحميد، بمنصبي وكيلي اللجنة، وحصل النائب فخري طايل على منصب أمين سر اللجنة، بالتزكية، وهو نفس تشكيل مكتب اللجنة الذي كانت عليه بدور الانعقاد الماضى.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25، بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان في مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأي منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة اليوم الأربعاء.