​وزيرة السياحة تستقبل نائب أول وزير خارجية تاجيكستان

كتب ـ يوسف عفيفي:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، "خسرو ناظري" نائب أول وزير خارجية تاجيكستان، لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة وتعزيز السياحة البينية بين البلدين، ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة نائب أول وزير خارجية تاجيكستان الحالية لمصر لحضور المشاورات الثنائية بين وزارتى خارجية مصر وتاجيكستان.

وبحسب بيان اليوم، استهلت وزيرة السياحة، اللقاء بالترحيب بنائب أول وزير خارجية تاجيكستان، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأعرب ناظري، عن سعادته بلقائه مع وزيرة السياحة، مؤكدا رغبة الجانب التاجيكى في تفعيل مزيد من التعاون في مجال السياحة مع الجانب المصرى خاصة في ظل الخبرة المصرية الكبيرة والمتراكمة في السياحة، كما أكد أن مصر بدأت تستعيد مكانتها الرائدة في السياحة وأن تاريخ مصر هو تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن مصر مقصد مهم يجذب العالم كله لزيارته والتعرف على حضارته العظيمة.

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة السياحة، على ترحيبها بتعزيز أوجه التعاون بينهما ونقل الخبرة المصرية في مجال السياحة إلى الجانب التاچيكي.

وتحدثت وزيرة السياحة، عن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أدى الى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من العديد من الدول، وفي هذا الشأن أعرب نائب أول وزير الخارجية التاجيكي عن اهتمامه بمعرفة المزيد من التفاصيل عن برنامج تحفيز الطيران، مشيرا إلى رغبة بلاده في عودة الطيران المباشر بين البلدين قريبا.

وتحدثت الوزيرة، عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، حيث أوضحت أنها تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي، كما أنها تتشابك مع أكثر من 70 صناعة أخرى.

وأضافت المشاط، أن وزارة السياحة حريصة على استمرار وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية وهو ما يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطویر قطاع السیاحة الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر2018، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تقرير المتابعة الأول للبرنامج في 27 سبتمبر 2019، وأنه تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وتقرير المتابعة الأول له إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

وأشار ناظري، إلى التنسيق المستمر مع الجانب المصري من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة، موضحا أنه سيتم تنفيذ توأمة بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة ختلان في تاجيكستان.

واقترح نائب أول وزير الخارجية التاجيكي، دعوة شركات السياحة المصرية إلى تاجيكستان وتنظيم ورش عمل مع القطاع السياحي الخاص في تاجيكستان، ومن ناحيتها أوضحت وزيرة السياحة، أن القطاع الخاص يٌعتبر شريكا أساسياً للوزارة، مشيرة إلى إمكانية تعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص مع نظيره في تاجيكستان.

كما أعرب المسئول التاجيكي، عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر من العاملين في المجالات المختلفة في قطاع السياحة في تاجيكستان.

ومن ناحيتها أوضحت المشاط، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى ورحبت بالتنسيق مع الجانب التاجيكى لتدريب العاملين بقطاع السياحة فى تاجيكستان.

وأشارت إلى أنه قد تم الإعلان مؤخرا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية وأنه من الممكن استفادة الجانب التاجيكي منها والاسترشاد بها.

وفى نهاية اللقاء نقل ناظري، دعوة شفهية من رئيسة لجنة التنمية السياحية بتاجيكستان للوزيرة لزيارة تاجيكستان قريبا، ومن جانبها قدمت الوزيرة الشكر لـ"ناظري" على هذه الدعوة وقدمت الدعوة لرئيسة لجنة التنمية السياحية بتاجيكستان لزيارة مصر.