"WATCH it" تحتفل مع قنوات التلفزيون بذكرى نصر أكتوبر

كتب- مصطفى علي:

أعلنت منصة "واتش إت"، حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم "الممر" وبدأ فعلا مشتركوها مشاهدة الفيلم على المنصة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم، اتفقت المنصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر على قناة "أون إي"، يوم السادس من أكتوبر وعلى قناة "دي إم سي"، يوم العاشر من أكتوبر الجاري.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة والتي حققت نجاحا حديثا في دور العرض السينمائي وتتمنى أن يستمتع المشاهد بكل ما يتاح على شاشات التلفزيون من خلال ما يقدم من محتوى مميز.