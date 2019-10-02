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    الصحة: إغلاق 69 مركزاً ومستشفى خاصًا مخالفًا في حملات مفاجئة خلال شهرين

    09:29 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    الصحة: إغلاق 69 مركزاً ومستشفى خاصًا مخالفًا في حملات مفاجئة خلال شهرين

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 69 مركزاً طبياً ومستشفى خاصاً خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على 161 مركزاً طبياً خاصاً، بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأربعاء، إن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية غير الحكومية، حفاظاً على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات، مشيراً إلى أن المنشآت الطبية التي تم إغلاقها عبارة عن 5 مستشفيات و12 مركزاً طبياً و20 مركز ليزر و3 مراكز كلى و16 عيادة و6 معامل و7 بنوك دم، إضافةً إلى إغلاق 5 مستشفيات ومركز طبي إغلاقاً جزئياً.

    ومن جانبها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم المرور على 103 مراكز طبية شاملة خاصة بمحافظات أسوان والأقصر والقاهرة وجنوب سيناء والسويس، حيث تمت التوصية بإغلاق 30 مركزاً منها لمخالفتها الاشتراطات الطبية، وإنذار 51 مركزاً لتلافي المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، كما تم المرور على 18 مركز قسطرة خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وإنذار 17 مركزاً منها بتلافي المخالفات.

    وأشارت "الشاعر" إلى أنه تم المرور على 19 مركز كلى خاصاً بمحافظات الجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية وإنذارها بتلافي المخالفات، لافتةً إلى المرور أيضاً على 21 مركزاً خاصاً لعلاج الليزر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تمت التوصية بإغلاق 10 مراكز وإنذار 10 أخرى بتلافي المخالفات.

    وأكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية، والحصول على التراخيص اللازمة لإدارة هذه المنشآت؛ حرصاً على صحة المرضى.

    وزارة الصحة مستشفيات خاصة حملات مفاجئة هالة زايد

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    الصحة: إغلاق 69 مركزًا ومستشفى مخالفًا في حملات مفاجئة خلال شهرين
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