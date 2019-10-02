  • عاجل:"أمطار بالسواحل وشبورة".. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

    08:17 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

    السكك الحديدية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم الأربعاء.

    وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذه التأخيرات نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

    وجاءت التأخيرات المتوقعة كالتالي:

    أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

    متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

    ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

    متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

    - القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة

    - أسيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة

    ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

    متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

    رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

    متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

    واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

    هيئة السكك الحديدية تأخيرات القطارات حركة القطارات

    الخبر التالى:

    السيسي يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات الحرف اليدوية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان