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    مصر وطاجيكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة

    08:09 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مصر وطاجيكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة

    خسرو ناظري

    القاهرة - أ ش أ:

    بحث نائب أول وزير خارجية طاجيكستان خسرو ناظري، الذي يزور القاهرة حاليا، مع المسئولين المصريين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة.

    وقال القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة رحيم علي شيرزاده - في تصريح اليوم الأربعاء - إن كلا الجانبين أكدا الحاجة لفتح قنوات اتصال بين المؤسسات الرسمية ووكالات السفر في مصر وطاجيكستان.

    وأضاف أن زيارة نائب أول وزير خارجية طاجيكستان لمصر تأتي قبل عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي كل من مصر وطاجيكستان خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.

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    خسرو ناظري التعاون الثنائي مجال السياحة

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