الخميس.. انتهاء التقديم لحجز شقق "سكن مصر" في 7 مدن (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الخميس المقبل 3 أكتوبر، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، على أن يبدا الحجز بالأسبقية في الفترة بين 15 و16 أكتوبر المقبل.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر في 7 مدن: 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة، والتقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/).

ففي مدينة القاهرة الجديدة وصل سعر المتر بها 7655 جنيهًا، وسجل سعر المتر في مدينة العبور 6070 جنيهًا.

وفي مدينة 6 اكتوبر سجل المتر 6380 جنيهًا، ومدينة المنصورة الجديدة وصل سعر المتر بها لـ6870 جنيهًا، وسجل سعر المتر في المنيا الجديدة 3400 جنيه، أما في مدينة بدر وصل سعر المتر 4980 جنيهًا، وفي مدينة غرب قنا استقر سعر المتر عن 3400 جنيه.

ويمكن التعرف على كراسة الشروط الخاصة بالحجز والتي تتضمن المساحات والمواصفات بشكل تفصيلي وكذلك الخرائط من هنا

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