بعد واقعة "الفسيخ الفاسد".. الصحة: 5 أعراض للتسمم الغذائي

كتب - محمد عبدالناصر:

كشف مركز المعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة، عن مسببات التسمم الغذائي وطرق العلاج والوقاية منه، في غداة إصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية بالتسمم، جراء تناولهم "فسيخ فاسد".

وقال المركز في منشور له بموقع "فيسبوك"، إن التسمم الغذائي من الأمراض الخطيرة التي تحدث بصورة نسبية نتيجة تناول الأطعمة الملوثة بالبكتيريا الضارة التي تعزز السموم التي تؤثر على الجهاز العصبي، حيث تبدأ الأعراض في الظهور خلال 12 - 30 ساعة من التعرض للأطعمة الملوثة.

وتشمل أعراض التسمم الغذائي: عدم وضوح الرؤية، وصعوبة في النطق والبلع والتنفس، وجفاف الفم، والقيئ والغثيات والمغص، وضعف العضلات.

وأشار المركز إلى طرق العلاج من التعرض التسمم الغذائي، والتي تشمل: يتم العلاج بواسطة مضادات السموم التي تمنع تأثير السموم على الجهاز العصبي، ويتم إعطاء علاج تدعيمي لعلاج الأعراض المصاحبة مثل التنفس الصناعي لعلاج ضيق التنفس.

أما الوقاية، فعن طريق التأكد من سلامة الأطعمة قبل تناولها ومعرفة مصدرها ونظافة الأماكن المخصصة لتصنيعها.

في حالة ظهرر أعراض التسمم الغذائي يرجى التوجة لأقرب مركز سموم من المراكز التالية: مركز سموم عين شمس، المركز القومي للسموم بالقصر العيني، مركز سموم جامعة الأسكندرية، مركز السموم بمستشفى المنيا العام، مركز السموم بمستشفى المنشاوى بالغربية، مركز السموم بمستشفى المنصورة العام.

كانت وزارة الصحة، أهابت بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.