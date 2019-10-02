"خطاب للرئيس وتحذير للحكومة".. ماذا حدث في أول جلسة بعد عودة البرلمان؟

كتبت - ميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وشهدت جلسة البرلمان، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادي الرابع، وقراءة رسائل الحكومة للبرلمان، وإحالة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها.

ويستعرض مصراوي أبرز ما شهدته الجلسة الأولى للبرلمان بدور الانعقاد الخامس في التقرير التالي:

عبدالعال يوجه رسالة للنواب

استهل الدكتور علي عبدالعال، كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأخير، بقوله إن البرلمان يدخل دور الانعقاد الأخير برصيد ضخم من إنجازات سابقة خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدا أنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية: "ما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطي، وأعاهدكم أن تكون هذه القاعة منبرا حرا للجميع (أغلبية وأقلية ومستقلين) وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر".

تحذير للحكومة

قال "عبدالعال"، إنه ستكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، مضيفا: "لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشكلات لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثير".

إشادة بأداء الرئيس

أكد رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الكثير من المظالم، وهذا بدا واضحا عندما بادر بالتدخل لحل مشكلات التموين، التي عانى منها المواطنين، فالرئيس دائما همه الأول هو المواطن المصري.

دقيقة "رمزية"

وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة رمزية؛ تقديرًا للقيادة السياسية ولرجال الجيش والشرطة؛ تأييدا للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد مطالبة المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بضروة وقوف النواب تحية للقيادة السياسية ولرجال الجيش والشرطة على دورهم الكبير في استقرار البلاد.

مرحلة "جني الثمار"

قال "عبدالعال"، إن دور الانعقاد الخامس يشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء الحوار المجتمعي الذي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثرى التجربة المصرية.

وأضاف، أننا مقبلون على مرحلة "جني الثمار" بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية، موضحًا أن هناك إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية سيجري تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب "دعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دومًا الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدًا الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومي".

انتقاد للوزراء

طالب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، الحكومة بضرورة مراجعة أدائها، قائلا: "حان الوقت أن تراجع الحكومة أداءها، هناك وزراء يؤدون بجد ووزراء أشعر أنهم لم يحضروا حتى الآن، وكذلك هناك محافظون يؤدون بجد وهناك آخرون لم يحضروا بعد".

إحالة مشروعات للجان المجلس

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

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أمين عام جديد

أخطر الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها.

خطاب للرئيس

أرسل مجلس النواب خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع بدء دور انعقاده الخامس والأخير يعلن تجديده الثقة فيه.

وجاء نص الرسالة: "إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد الوطني، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتحسن في تصنيف مصر الائتماني".

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نعي المستشار المهدي

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار الراحل أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية السابق، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، وعضو المحكمة الجنائية الدولية.

تحية للشعب

أكد رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، أن الشعب المصري وقف بجوار الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية، ضد قوى الظلام ومحاولات نشر الفوضى.

رفض رفع الحصانة عن نائبين

رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.