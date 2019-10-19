الري: ضخ المياه في ترعة "الشيخ جابر" بسيناء ضمن خطة التعمير

كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن ضخ المياه في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء يأتي في إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير المياه الجوفية، ومن مياه البحر المحلاه، وسدود حصاد الأمطار والمياه المعالجة والتي يتم إعادة استخدامها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن مشروع ترعة الشيخ جابر ضمن مكونات مشروع تنمية شمال سيناء، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 1996، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تطرح الأراضي التي يتم توصيل البنية التحتية لها في مزادات علنية للمواطنين المصريين ثم يتبع ذلك توصيل المياه إليها.

ونوَّهت الوزارة إلى أنها معنية بتوصيل المياه للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها، ويأتي ذلك من حرصها على تعمير سيناء، لافتة إلى أنه في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء، جرى حفر مجموعة من آبار المياه الجوفية، وتنفيذ العديد من محطات المعالجة الضخمة للمياه، وإنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل انحاء سيناء.

وأوضحت أن هذه الأعمال تشمل: تنفيذ 59 سدت وحاجزت و19 خزانا أرضيا و15 بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية.

وتابعت: كما نفذت 8 سدود وحاجز و15 خزانا أرضيا بمحافظة شمال سيناء، وتم الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بإنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية بوادي أبو طريفية لحماية مدينة نخل، مشيرة إلى أن تكلفة تلك الأعمال تتخطى 20 مليار جنيه.

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