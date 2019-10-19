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    "الصحفيين" تنظم حفلًا لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء

    09:48 م السبت 19 أكتوبر 2019
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    كتب مصطفى علي

    نظمت نقابة الصحفيين، احتفالية كبرى مساء اليوم؛ لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين في مراحل الدراسة المختلفة، وذلك على مسرح النقابة.

    وتضمن برنامج الحفل عرضًا مسرحيًا، احتوى على إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وحمل العمل رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

    وقدمت النقابة شهادات تقدير لأبناء الزملاء؛ وذلك لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، بالإضافة إلى هدايا مُقدمة من الهيئة العامة للكتاب، للمكرمين، تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

    ودعا أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الاجتماعية بالنقابة، أن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.

    تكريم المتفوقين نقابة الصحفيين الهيئة العامة للكتاب

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