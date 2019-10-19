100 ألف كتاب في أجنحة مصر بمعرض الخرطوم الدولي

الخرطوم - أ ش أ:

برزت المشاركة المصرية في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، المنعقد حاليا في أرض المعارض في منطقة "بري" بالخرطوم، كواحدة من أكبر وأميز المشاركات الخارجية، بأكثر من 100 ألف نسخة كتاب، لآلاف العناوين، التي عُرضت في أجنحة عدة، للمكتبات ودور النشر المصرية المنتشرة في المعرض.

يحتضن معرض الخرطوم الدولي للكتاب، 200 دار نشر من السودان وعدة دول، لكن مصر احتفظت لنفسها بالعدد الأكبر من مشاركات دور النشر الخارجية، في هذا المعرض الاستثنائي، الذي يشهد إقبالا لافتا من الجمهور السوداني، والجاليات الأجنبية في الخرطوم.

وتشارك مصر في المعرض، بعدة أجنحة، منها: الهيئة العامة للكتاب، مكتبة مدبولي، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، المكتبة الجاميعة، الشركة المصرية للنشر والتوزيع، دار الميزان، دار أبن عباس، مكتبة زهران، دار الفاروق، الدار المصرية للعلوم، المكتبة الدولية للكتاب الأجنبي، مؤسسة دار العرب، المجموعة الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، المجموعة العربية للتدريب.

ولوحظ أن جناح "مكتبة مدبولي" في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، هو الأكبر بين الأجنحة المصرية، وواحد من أكبر الأجنحة على الإطلاق في المعرض.

وقال عبد الفتاح السعدني مسئول مكتبة مدبولي في معرض الخرطوم - في تصريحات اليوم السبت- إن المكتبة تشارك في هذا المعرض المهم، بـ 8000 عنوان، كل واحد منها يوجود منه 10 نسخ، ليصبح عدد الكتب الموجودة في جناح المعرض 80 ألف نسخة كتاب، منها اصدارات سياسية جديدة، وروايات عالمية وعربية جديدة، وكتب مهمة جدا في الإدارة، والإعلام، والتربية، والفلسفة، وعلم النفس، والدراسات الفكرية والإسلامية، والقواميس، وكتب التنمية البشرية.

وأضاف أن "مكتبة مدبولي أتت للشعب السوداني هذا العام، بكتب عن تاريخ مصر، كما يضم المعرض مخطوطة مهمة جدا عن البطاركة، تم تحقيقها، وهى مطبوعة في 6 أجزاء"، لافتا إلى أن هناك قسما مهما جدا عن الموسوعات، يضم عددا من الموسوعات الهامة في مختلف المجالات.

وأوضح أن أهم كتاب موجود في جناح المكتبة في المعرض، ويعد من الكتب النادرة القديمة، هو رسالة الراحل أحمد حسن الزيات، التي تضم 49 مجلدا، ومجلة المورد، التي تضم 53 مجلدا.

من جانبه، قال السيد عبد القادر محمد مسئول جناح الهيئة العامة للكتاب في المعرض، إن جناح الهيئة يضم عددا كبيرا من الكتب، في فروع السياسة والأدب والشعر والفنون.

وأوضح أن الجناح يضم نحو 6000 كتاب، عبارة عن 1200 عنوان، بينها عناوين مهمة جدا، مشيرا إلى أن كتب الهيئة تعتبر الأرخص في معرض الخرطوم الدولي، بعد التخفيضات الكبيرة التي تم إقرارها على تلك الكتب، لتصبح في متناول كل مواطن سوداني.

ويضم كل جناح من الأجنحة المصرية الأخرى، في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، بضع آلاف أخرى من الكتب، تتراوح بين ألفين و8 آلاف كتاب، لتستأثر مكتبة "مدبولي"، بالغالبية العظمى من عدد الكتب المصرية المشاركة في المعرض، بنحو 80 ألف كتاب.