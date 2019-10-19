"الإنتاج الحربي" تصدر الفيديو السابع من "اعرف وزارة بلدك"

كتب - محمد سامي:

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو السابع من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك" والتي تم إطلاقها من منطلق إيمان الوزارة بأهمية توعية المواطنين بالدور الذي تقوم به لصالح خدمة المواطن المصري من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

استعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربي في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها ، حيث تناول الفيديو الاتفاقية التي شهد توقيعها الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس عمرو نصار وزيرالتجارة والصناعة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الوزاري المرافق لسيادته للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وتأتي الاتفاقية في إطار سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها في مصر ، حيث تهدف إلى تصنيع (2000) أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تبلغ 45%.

ووفقا للفيديو، سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التي هي مستقبل المركبات في العالم كله.

تم الإشارة في الفيديو السابع من الحملة إلى رعاية وزارة الإنتاج الحربي لأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية لوصف مصر، والتي سيجوب خلالها الرحالة علي عبده معظم محافظات الجمهورية.