عقب توقف دام 10 سنوات.. ننشر تفاصيل زيارة أول فوج سياحي قبرصي إلى الإسكندرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

رحب علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة غرفة السياحة، بوصول أول فوج سياحي قبرصي قادمًا من ميناء ليماسول القبرصي إلى الإسكندرية اليوم، موضحًا أن الوفد يضم 500 سائح مع عمدة بافوس ووفد رفيع المستوى.

وقال "المانسترلي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن عودة السياحة القبرصية إلى الإسكندرية من جديد، يأتي تفعيلا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره نيكوس اناستسياديس رئيس جمهورية قبرص، الخاصة بالعودة للجذور وما تلاها من توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الإسكندرية وبافوس، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بعد توقف دام 10 سنوات.

وأشاد رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بدرو الغرفة، ونتاج تنظيمها للمؤتمر السياحي الأول بالإسكندرية، وما بذلته بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية على مدار أكثر من عام، مؤكدًا أن الإسكندرية والقاهرة قريبًا ستكون جزءً من البرنامج السياحي القبرصي.

وكشف "المانسترلي"، عن البرنامج السياحي الخاص للفوج، موضحًا أنه يضم "زيارة معالم محافظتي القاهرة والإسكندرية التراثية والسياحية، ثم غداء بأحد فنادق الإسكندرية للوفد الرسمي مع المحافظ وأعضاء مجلس إدارة الغرفه بالإسكندرية وقيادات المحافظة، على أن يقام حفل غنائي بأوبرا الإسكندرية يحيه مطرب مشهور قبرصي قادم مع الوفد الرسمي للجالية القبرصية واليونانية بالإسكندرية، كما يزور الفوج أيضا مكتبة الإسكندرية ثم المغادرة للميناء باتجاه العودة إلى قبرص.

واستقبل ميناء الإسكندرية صباح اليوم، أول سفينة سياحية قبرصية قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة، من بينهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، عقب توقف دام 10سنوات.

وكان في استقبال الوفد محافظ الإسكندرية، ومحمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعادل شعبان مستشار الغرفة، وأحمد شمس رئيس لجنة الفروع بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعدد أعضاء مجلس الإدارة.