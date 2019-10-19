ننشر تفاصيل تدريب العاملين بشركات السياحة على بوابة "العمرة المصرية"

كتب ـ يوسف عفيفي:

تستمر غرفة شركات السياحة، في تدريب العاملين بالشركات على بوابة العمرة الإلكترونية الموحدة، المزمع انطلاقها رسميًا في 18 نوفمبر، في حين ينطلق البث التجريبي مطلع الشهر المقبل، وذلك بمقر الغرفة في القاهرة وفروعها بمحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن ينتهي التدريب، يوم الاثنين القادم، وذلك بواقع ساعة واحدة فقط لتدريب كل مجموعة، حيث يحضر الورشة التدريبية المجانية 2 من موظفي كل شركة، مع عدم السماح بتكرار اشتراك الشركة في أي دورة أخرى خاصة بالبوابة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات للاستفادة.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحية الإلكترونية بغرفة الشركات، إن تدريب الشركات على المنصة الإلكترونية للعمرة المصرية، ما زال مستمرا بكل المحافظات ـ "فروع الغرفة"ـ وينتهي يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع توثيق العقود وتسجيل أسماء الشركات على البوابة، متوقعا أن يكون الموسم ناجحًا بكل المقاييس.

وأوضح "فاروق" في تصريح لمصراوي اليوم السبت، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات، تسمح للعامين في القطاع السياحي الديني بالعمل في مجال العمرة بشكل "حـر" دون التقييد بشئ لحين إطلاق بوابة العمرة بشكل رسمي، وفور إعلانها سيكون هناك تشديدات قوية وصريحة للجميع ومنح "باركود" خاص للشركات ولن يخرج أحد عن البوابة "لا وكيل افتراضي ولا غيره"، موضحًا أن السيطرة على سوق العمرة بالكامل يأتي عقب تشغيل البوابة.

وأكد رئيس لجنة السياحية الإلكترونية، أن الأولوية في التدريب ستكون للمشترك حامل كارنية حديث للغرفة 2019، مع خطاب ترشيح من شركة السياحة التابع لها، على أن يبلغ عدد المشاركين من كل شركة 2 مشترك فقط، ولن يسمح بتكرار اشتراك الشركة في أي دورة أخرى خاصة بالبوابة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد، وذلك حتى تكون الشركة جاهزة لإنجاز المهام وعدم تعطيل العمل.

من جانبه، قال علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، إن الأسعار النهائية للعمرة لم تظهر بعد، بسبب عدم استقرار الجانب السعودي حتى الآن خاصة فيما يخص المنصة الإلكترونية الجديدة، متابعا: "من حسن الحظ أن مصر لم تبدأ بعد في انطلاق العمرة حتى الآن، لحين انتظام العمل أولا بالسعودية، ولا نستطيع تحديد أسعار البرامج إلا بعد استقرار الأمور في السعودية".

ونوه "الغمري"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن برامج العمرة للموسم الجديد ستشهد زيادة مبدئية بقيمة 4 آلاف جنيه، نتيجة الرسوم الإدارية التي فرضت من الجانبين "المصري والسعودي"، بالإضافة إلى سعر البرامج العامة.

ويتوقع أصحاب الشركات السياحية العاملة في الموسم، أن تتراوح أسعار برامج عُمرة المولد النبوي من "12 ألف جنيه سعر لـ(الباخرة) ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (البري) ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) وذلك لمدة 15 يومًا".