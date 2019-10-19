الصحة: طفرة طبية في جنوب سيناء مع تطبيق التأمين الصحي الجديد

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعًا، مع الأطباء والفريق الطبي بمحافظة جنوب سيناء، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار الاستعدادات لتطبيق المنظومة بالمحافظة.

وقالت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إن محافظة جنوب سيناء ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة تزامناً مع تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن العنصر البشري هو بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة، مشيرةً إلى أنه جاري حصر القوى البشرية من الأطباء للسفر إلى إنجلترا لتلقي التدريبات والخبرات، كما سيتم استقدام الخبراء الأجانب من دول إنجلترا واليابان لتدريب الأطباء على رأس العمل، كما حدث في تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، مؤكدةً أن مستوى التدريب في المنظومة سيكون على أعلى مستوى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أنه جاري حصر الأسر ومعرفة المحددات الصحية لكل أسرة من خلال فتح ملفات طب الأسرة وتوقيع الكشف الطبي، كما أشارت الوزيرة إلى دور الرائدات الريفيات الكبير في مبادرة 100 مليون صحة، مؤكدة ثقتها في جهودهم ودورهم الكبير في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد تعتمد على الوحدات الصحية وعملها كحجر أساس للمنظومة الجديدة، موضحة أن الاهتمام بالوحدات الصحية ورفع كفاءتها سيكون على رأس الأولويات، حيث أنه سيتم متابعة الحالات الصحية للمرضى قبل تحويلها إلى المستشفى، وتوفير طبيب أسرة لكل أسرة يتم تسجيلها داخل المنظومة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.​