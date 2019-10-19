رئيس صرف القاهرة: توجه للتوسع في استخدام مياه الصرف في الزراعة

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عادل حسن زكي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه توجد خطة حكومية منذ سنوات من أجل زيادة الاعتماد على مياه الصرف الصحي المُعالج في الزراعة لمواجهة العجز المائي.

وأضاف زكي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا: "حضرت مؤتمر تابع لوزارة الري منذ حوالي 15 عامًا في بورسعيد لوضع تخطيط مائي لمصر، وكان الحديث في المؤتمر أن مصر مقبلة على مرحلة فقر مائي ومتوسط نصيب الفرد سيقل لأدنى من 500 متر مكعب في العام، ولابد من الاتجاه لترشيد استهلاك المياه، وبالتالي إعادة استخدام المياه المستهلكة، وهذا الأمر ليس وليد اليوم، ولكن علينا الإسراع في عملية التنفيذ، مطلوب التوسع في استخدام".

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن القاهرة لا يوجد بها مساحات أراضي زراعية كافية ولكن ما يحدث فيها عبارة عن زراعات تجريبية لانواع محددة من المحاصيل، لافتًا إلى أن المحاصيل التي يمكن استخدام مياه الصرف المًعالج في زراعتها هي المحاصيل التي لا تؤكل نيئة وتحتاج إلى طهو قبل تناولها بحيث إذا كان بها أي ميكروبات ستقتل بواسطة الحرارة.