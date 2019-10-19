أوبرا عايدة في الصعيد.. بروفات وتجهيز مسرح لاستقبال العرض لأول مرة منذ عقدين​

كتبـ يوسف عفيفي:

بدأت أعمال تجهيز مسرح حفل "أوبرا عايدة" بجوار معبد الملكة حتشبسوت، وأعمال البروفات الخاصة، تمهيدًا لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لحضور العروض العالمية بالأقصر بعد غياب عقدين من الزمن، يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.

ومن جانبها، أعلنت ياسمين عبدالرحمن، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة، وصول نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، إلى محافظة الأقصر، ويتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا.

وأضافت عبدالرحمن في تصريحات لمصراوي، أن عدد الأوركسترا بالكورال يبلغ نحو 100 فرد، فيما يبلغ عدد كبار العازفين نحو 6 أفراد، وبدأت أعمال التدريب والبروفات في أحد فنادق الأقصر، على أن يتم التدريب والبروفات مرة أخرى غدا الأحد من أرض معبد حتشبسوت قبل العروض بـ72 ساعة للتجهيزات النهائية للعروض.

ونوهت المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة، إلى أن عدد الحضور في الحفل الواحد يبلغ نحو 1250 فردا، على أن يبلغ العدد الكلي للحضور 2500 فرد يومي 26 و28 أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، وعضو مجلس أمناء أوبرا عايدة، إن عودة العرض وانطلاقها من معبد الملكة حتشبسوت بعد 22 عاما من التوقف هو حدث عالمي يحظى باهتمام كبير من جانب دوائر الفن والفكر وصناع السياحة على مستوى العالم، ويعيد رسم الصورة الذهنية عن مصر تلك البلد التي صنعت الحضارة، ومن أجلها كتب فردي قصة الحب العظيمة.

وأوضح عثمان لمصراوي، أن هناك زيادة في الحجوزات والتدفقات السياحية إلى الصعيد مقارنة بالأعوام الماضية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد، بالإضافة إلى أن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، تشهد زيادة في عدد السياح من السوق الكوري، والدول الإسكندنافية المتوقع زيادة سائحيها مستقبلا، بجانب السوق الصيني الذي يستعيد عافتيه من جديد.

وأضاف أن صناعة السياحة الثقافية عانت بشدة، من حيث الانخفاض الشديد في حجم الحركة الوافد، ومن هنا كانت الحاجة إلى حدث ثقافي أثري قادر على إحداث حراك جاذب للسائح العاشق للفن الذي يخرج من بين أحضان المعابد، ولطبيعة السياحة الثقافية لم يكن هناك أروع من إقامة "أوبرا عايدة" في مكان معبر عن التاريخ.

وأكد عثمان، أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، تدعم الحدث وتضع كافة الإمكانيات اللوجستية في خدمته، مشيدا بالدور الذي لعبه ياسر مصطفى صاحب فكرة عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر، والدكتورة نيفين واصف المنظم للحدث التي استطاعت تسليط الضوء على أن الانسان المصري قادر على تقديم أعمال بمستوى عالمي.

ودعا إلى ضرورة أن تخطط مصر بجناحيها الحكومي والخاص، لتحويل أوبرا عايدة إلي حدث عالمي سنوي يجذب عاشق السياحة الثقافية إلى مصر في نفس التوقيت من كل عام، و يتحول لجزء أساسي من أجندة السياحة العالمية، مشيرا إلى ارتفاع حجم الحجوزات السياحية على حضور الأوبرا.

وقال خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن البداية والاستعدادات السياحية بمدينة أسوان تسير بخطى جيدة، وهناك حجوزات سياحية بنسب مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، بجانب إجراء تجديدات جارية للمراكب السياحية والفنادق العائمة.

وأضاف خيري لمصراوي، أن الجميع يتوقع موسم شتوي مبشر نتيجة الحجوزات الكثيرة المطلوبة، حيث إن جميع المقاعد السياحية في أسوان ممتلئة، موضحا أن حجوزات الموسم الحالي تتخطى نسبة 80%، بالتزامن الاحتفالات المرتقبة، أبرزها حفل أوبرا عايدة يومي 26 و 28 من أكتوبر الجاري بمعبد حتشبسوت، وتعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني بأسوان يوم الثلاثاء المقبل، ما يزيد من الترويج السياحي لمصر.

وكشف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، عن وجود بوادر خير للسياحة الوافدة إلى الصعيد، حيث بدأ التحسن بالفعل في الإقبال خلال شهر أكتوبر الجاري، وجاءت أبرز الجنسيات حضورا من دول فرنسا وإسبانيا وأمريكا والصين وكوريا وألمانيا والدنمارك، كما عادت الدول الإسكندنافية من جديد.