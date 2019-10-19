"هنجملها".. جامعة القاهرة تزرع 500 شجرة مثمرة لمكافحة الاحتباس الحراري

كتب - محمد قاسم:

تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في زراعة 500 شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية، ضمن مبادرة "هنجملها"، لنشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعة ومكافحة الاحتباس الحراري.

وبحسب بيان، قال "الخشت"، إن مشاركة الجامعة في مبادرة "هنجملها"، تأتي في إطار جهود الجامعة في تنمية المجتمع والاهتمام بالبيئة التي تعمل بها، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على المشاركة فى جميع المبادرات المجتمعية التى تخدم المجتمع وتساعد على نشر الجمال، والتوعية بالقضايا البيئية، والحفاظ على المياه واستغلالها في زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية.

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة، قد استقبل المنسق العام لحملة " هنجملها" لبدء المشاركة في الحملة بزراعة أشجار الرمان والليمون والزيتون والتين والجوافة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية، وتكليف إدارة الحدائق بالجامعة باستلام الأشجار المثمرة وتوزيعها على الحدائق بالحرم، في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف إعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث.

وأطلقت جامعة القاهرة الأسبوع الماضي مشروع "مصر خضراء" بالتعاون بين كلية الزراعة واحدى شركات الاتصالات الكبرى لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين بها.