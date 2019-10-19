بالتعاون مع بريمير.. برنامج لتنمية مهارات البحث العلمي بمدينة زويل

كتب - محمد قاسم:

وقعت مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع شركة بريمير للتدريب والاستشارات لتقديم برنامج "تطوير المهارات العلمية وتنمية روح البحث العلمي"، بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كل من الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الأستاذة شرين عزمي رئيس مجلس إدارة شركة بريمير للتدريب والاستشارات والدكتور حازم عبدالعظيم المشرف على البرنامج التدريبي وإعداد المادة العلمية.

ويهدف البرتوكول إلى تطوير الخدمات التعليمية في إطار السعي لتنمية البحث العلمي وتقديم خدمات البرامج التدريببة المختلفة في شتي المجالات وبمختلف المراحل التعليمية، وذلك رغبة منا في المساهمة في الارتقاء بمستوي طلاب القسم العلمي وزيادة البحث العلمي في مصر.

وقال الدكتورشريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن مدينة زويل تعمل جاهدة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير الطلاب علميًا في المراحل الدراسية المختلفة حتى تتمكن من إحداث طفرة في البحث العلمي بمصر في السنوات القادمة لمواكبة التطورات العالمية في البحث العلمي.

وأعرب "صدقي"، عن آمله في أن يحظي المشروع بانتشار واسع في كافة أنحاء البلاد ودخول أعداد أكبر من طلاب المدارس بهدف تمكينهم من القيام بالتجارب العلمية عمليًا وعدم الاكتفاء بالنظريات المقدمة في الكتب الدراسية.

وأشار إلى أن مدينة زويل مسؤولة عن توفير الأجهزة العلمية المعملية المطورة وإمداد البرنامج بالخبرات التعليمية التي لديها من أعضاء هيئة التدريس المتميزين وتهيئة المناخ المناسب لإجراء تجارب البحث العلمي التى سوف تُقدم من خلال البرنامج.

وأعرب الدكتور حازم عبدالعظيم القائم على إدارة البرنامج، عن سعادته البالغة للتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، هذا الصرح العلمي الكبير الذي تبنى الفكرة وسخر كافة إمكانيات الجامعة من أجل تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يسعي إلي تنمية مهارت الطلاب العلمية.

وقالت شيرين عزمي رئيس مجلس إدارة شركة بريمير، إن الشركة ملتزمه بتقديم الخطة التعليمية والتي تتمثل في محتوي البرنامج التعليمي للفئات المتقدمة والمادة العلمية الخاصة المراد تدريسها, كما أنه من المقرر تدريب القائمين على التدريس للطلاب على المناهج العلمية المراد تنفيذها.