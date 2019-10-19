التحول للزراعة النظيفة.. 10 توصيات للمؤتمر الثاني لـ"تعاونيات الإصلاح"

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي توصيات المؤتمر الثاني لتعاونيات الإصلاح الزراعي، الذي عقد تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحت عنوان "بين الواقع والمأمول".

وقال الفولي إن هذه التوصيات تأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة الزراعة 2030 وخاصة في مجال استغلال الموارد الطبيعية للأراضى الزراعية والتسويق وخلق فرص عمل ووجود شباب من أبناء منتفعي الإصلاح الزراعي وتكريمهم وإشراكهم في المناقشات والحوارات لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن مصر.

وجاءت التوصيات كما يلي:

- التحول للزراعة النظيفة للزمام المنزرع بأراضي الإصلاح الزراعي لتصل إلى 50% للموسم الزراعي الحالي.

- تنفيذ عدد 70 حقل مشاهدة للتحول للزراعة النظيفة بدعم كامل من المشروع.

- تنفيذ 25 حقل إرشادي من أصناف الذرة الشامية عالية الجودة وعالية البروتين بدعم كامل من شركة بايونير.

- تدريب عدد 700 شاب وشابة من أبناء المنتفعين لتشغيلهم بمنظومة مشروع الزراعة النظيفة.

- استكمال تنفيذ المرحلة الثانية للمنافذ والمستهدف لها (234 منفذ) ليكون إجمالي ما تم تنفيذه (500 منفذ) وبالتالي توفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل.

- الانتهاء من إنشاء خمسة مجففات لمحصول الذرة الشامية لتقليل الإستيراد وتقليل التكلفة الاقتصادية لتصنيع الأعلاف.

- إنشاء صومعة لتخزين الحبوب استكمالاً لمنظومة عمل المجففات.

- تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية للتسويق التعاوني من خلال الجمعية العامة والجمعيات المحلية.

- إدراج الإصلاح الزراعي في جميع الحملات القومية من خلال مركز البحوث الزراعية.

- تفعيل أعمال شركة ريفورم للاستثمار والتنمية.