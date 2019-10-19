رئيس صرف القاهرة: نعالج 4.3 مليون متر مكعب يوميًا و130 قرشًا تكلفة المتر الواحد

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عادل حسن زكي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن الشبكة تعالج يوميًا 4 ملايين و350 متر مكعب من مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثنائية.

وأضاف زكي، في حور لمصراوي، ينشر لاحقًا، أنه يوجد في القاهرة 4 محطات معالجة تخدم شبكة الصرف في العاصمة ومنطقة شبرا التابعة لمحافظة القليوبية، لافتًا إلى أن المنظومة مقسمة لأربعة مناطق، أولها المنطقة الشرقية وتضم شبكات مدينة نصر ومصر الجديدة في اتجاه مدينة السلام لتصب في محطة مدينة السلام بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميًا، وشبكة لخدمة مناطق دار السلام وحتى الأميرية تصل في النهاية لمحطة معالجة الجبل الأصفر بقدرة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بلقس في شبرا الخيمة بطاقة 600 ألف متر مكعب، وفي الجنوب بداية من المعادي وحتى التبين يوجد مشروع محطة معالجة بقدرة 550 ألف متر مكعب ولكنها بحاجة لتوسعات لاستيعاب الزيادة.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن المياه التي يتم معالجتها يوميًا والبالغة 4 ملايين و350 ألف مرت مكعب، تقل بنحو 400 ألف متر مكعب عبارة عن مياه خام، لابد من معالجتها لمنع حدوث تلوث للمصارف.

وحول التكلفة التي تتحملها الشركة في إطار معالجة مياه الصرف الصحي، أكد المهندس عادل حسن، أن تكلفة المتر الواحد تصل إلى 130 قرشًا يوميًا وهي قيمة قابلة للزيادة.