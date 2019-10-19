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    الآثار: نقل (خبيئة العساسيف) للمتحف المصري الكبير

    12:30 م السبت 19 أكتوبر 2019
    الآثار: نقل (خبيئة العساسيف) للمتحف المصري الكبير

    مومياوات العساسيف

    كتب- محمد عاطف:

    قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه من المقرر نقل خبيئة العساسيف (30 تابوتا) إلى المتحف المصري الكبير بالجيزة، حيث سيتم تخصيص جناح لها بالمتحف يطلق عليه (خبيئة العساسيف)، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي له، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2020.

    وأضاف وزيري، أن تلك التوابيت يرجع تاريخها للأسرة الـ22 (القرن العاشر ق م) أي منذ 3 آلاف عام، مؤكدا أن هذه الخبيئة تعد أول خبيئة أثرية فى تاريخ الآثار يتم اكتشافها بأيد مصرية خالصة.

    كانت وزارة الآثار قد أعلنت في مؤتمر صحفي صباح اليوم تفاصيل الكشف عن خبيئة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر حيث تم الكشف عن 30 تابوتا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وتم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.

    خبيئة العساسيف المتحف المصري الكبير مصطفى وزيري

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