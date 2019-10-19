"مياه البحر الأحمر": إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بـ3,5 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنه يجرى العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب، بتكلفة تقدر بنحو 3,5 مليون جنيه، لتحسين ضخ المياه، ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها بالمنطقة.

وأضاف صديق، في بيان اليوم السبت، أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مجموعة من عمليات الإحلال والتجديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق أخرى، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطن.

وتابع: تقوم الإدارة العامة للمعامل بالشركة بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءاً من خروجها من المحطات حتى وصولها إلى المواطن، إلى جانب تواجد عددٍ من الكيميائيين بأماكن ضخ المياه لإجراء عملية التحليل لعينات المياه المنتجة من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاطٍ لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.