إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من القضايا المهمة، ومنها متابعة زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، وقضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر اتخذت ضوابط مالية صارمة للسيطرة على عجز الموزانة، مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي وأن الأوضاع في مصر كانت تنذر بانهيار اقتصادي محتوم حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وهو ما استلزم اتخاذ اجراءات جريئة وعاجلة لانقاذ الاقتصاد، وبالفعل تم تبنى برنامج اصلاح اقتصادي وطنى محدد الاهداف بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لتشهد البلاد تنفيذ افضل برنامج اصلاح اقتصادي في تاريخها.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن بمشاركة الوفد الوزارى المرافق لرئيس مجلس الوزراء وسفير مصر في واشنطن وعدد من ابرز أعضاء المعهد من الكتاب والباحثين وأعضاء الكونجرس السابقين.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أنه تنطلق غدا في مدينة أسوان فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذى تنظمه جامعة اسوان بمشاركة 21 دولة افريقية و22 جامعة مصرية.موضحة أن الاسبوع يهدف إلى تكثيف التعاون بين الجامعات المصرية والافريقية وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة وانشاء شبكة معلومات لقياداتها الشبابية من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا عن طريق الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك، وتشمل فعالياته العديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والفنية والرياضية والمبادرات المجتمعية.

وفي الشأن المحلي، نقلت "الأهرام" عن وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي قوله إن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تتصدر أولويات الوزارة وتنتظر موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وإن الوزارة تقدمت بمذكرة لإضافة المواليد الجدد الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة تقرر توقيت الإضافة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أن رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى منح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في البلاد، وقال في كلمة للشعب إن لبنان يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخه في ظل موجة توتر بأنحاء البلاد بسبب ارتفاع معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة .

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أنه وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفتتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غٍدا الأحد، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، والذي تنظمه جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للأسبوع، وذلك خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الحإلى بإستاد أسوان الرياضي.

وأضافت أن أسبوع شباب الجامعات الإفريقية يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الإفريقية، وتشجيع الحوار الثقافي بين الطلاب الأفارقة، وإنشاء شبكة معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بإفريقيا، وتبادل الثقافات بين شباب الجامعات الإفريقية، من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا عن طريق الألعاب الرياضية والفرق الثقافية وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.

وفي شأن آخر، أشارت (الجمهورية) إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة كشفت أن إجمالي المتقدمين بلغ 290 ألفا و913 متقدما سجلوا بياناتهم على البوابة الالكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة منذ انطلاق التسجيل على البوابة يوم 9 أكتوبر الماضي.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة النقل أنهت استعداداتها لافتتاح محطة مترو هليوبوليس خلال الساعات القادمة في إطار احتفالات مصر بالذكرى 46 لنصر أكتوبر العظيم.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن المحطة تعد الأكبر وتضم 8 مداخل ومخارج وهى آخر محطة ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتم افتتاحها في أبريل الماضى وضمت محطات (هارون – ألف مسكن – نادي الشمس) وتبلغ مساحة المحطة 10 آلاف متر مربع.

وأضافت المصادر أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية لبدء تشغيل المحطة وفتحها أمام جمهور الركاب بتركيب ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا وتخفيف التكدس والزحام أمام منافذ البيع اليدوي.

وذكرت الصحيفة إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قام أمس بزيارة مجلس الشيوخ البلجيكي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس المجلس وعدد من أعضائه.

ونقلت عن القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار البابا تواضروس إلى أن الأحوال تتحسن باستمرار، وان هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر وان المصريين يعيشون معا بروح الأسرة الواحدة.

أخبار اليوم:

ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أنه ستنطلق بمدينة سوتشي الروسية خلال أيام فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي/ الروسي وأعمال قمة روسيا/ أفريقيا، والتي تعقد للمرة الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تبحث القمة والمنتدى الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتبادل الزعماء الأفارقة والرئيس الروسى الأراء حول تحديد اجراءات لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التموين قررت صرف السلع التموينية لجميع المتظلمين من الحذف من منظومة البطاقات لحين البت في طلباتهم وتتلقى الوزارة حاليا طلبات من الاف المستبعدين من مراحل التنقية السابقة ممن لم يتقدموا بتظلمات للعودة مرة أخرى إضافة إلى المستبعدين من المرحلة الرابعة، والتى بدأت أول أكتوبر الحالي، وتوقع مصدر بالتموين إعادة 500 الف مواطن مقيدين على 100 ألف بطاقة تموين خلال الشهر الحالي، وقال المصدر إنه لم يتم حتى الآن البت في تطبيق مرحلة خامسة لحذف غير المستحقين.

وذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الأثار ستعلن اليوم عن تفاصيل الكشف الاثرى الجديد في منطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى بمحافظة الاقصر بعد أن تمكنت البعثة الأثرية التابعة للوزارة من العثور على خبيئة تضم 20 تابوتا خشبيا مغلقا وفي حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة وبالوضع الذى تركهم عليه المصرى القديم.

ونقلت عن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس قوله إن الخبيئة والتي تعد الرابعة تعود إلى عصر الأسرة 26 أي من نحو 900 عام قبل الميلاد.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الصحة انتهت من فحص 3.7 مليون طالب بالمرحلة الإعدادية و3 ملايين بالمرحلة الثانوية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية في إطار مبادرة 100 مليون صحة.

كما أعلنت الوزارة الانتهاء من فحص 387.9 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي، كما تم فحص الطلاب المستجدين بالجامعات ممن لم يتم فحصهم بالمرحلة الثانوية، وشمل الفحص 315.9 ألف طالب بالجامعات الحكومية. مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 459.5 ألف طالب في 27 جامعة حكومية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن القوات التركية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار شمال سوريا وذلك بعد ساعات قليلة من سريانه حيث اندلعت المعارك وسمع دوى قصف واطلاق للاسلحة النارية في بلدة رأس العين شمإلى سوريا.

وأضافت أن المجلس الأوروبي طالب تركيا، في بيان صادر عن قمة في بروكسل، انهاء نشاطها العسكرى وسحب قواتها واحترام القانون الانسانى الدولي؛ فيما أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ان التدخل العسكرى التركى في سوريا يعد حماقة وستكون تركيا مسئولة عن نهوض تنظيم داعش من جديد.