رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كينيا للمشاركة باجتماع "الكوميسا"

كتب- طه عبيد:

غادر كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، على رأس الوفد المصري متوجها إلى كينيا للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجاري.

ويشهد الاجتماع مناقشة آخر المستجدات حول تنفيذ الدول الأعضاء لأدوات الجمارك وتيسير التجارة ومنطقة التجارة الحرة الرقمية .

وتعد الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق تبلغ نحو 12.4 مليون كم (أي حوالي 41% من مساحة القارة الإفريقية وتضم أكثر من 560 مليون مستهلك .

وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، وجرى إنشاؤها عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981. وأنشأت 9 دول منطقة تجارة حرة عام 2000 وهي ( مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006 .

يذكر أن مصر وقعت على الانضمام إلى الإتفاقية بتاريخ 1998/6/29 ، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999/2/17 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة ، ثم وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بتاريخ 2000/10/31 .