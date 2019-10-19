"وقاية كيميائية وتطعيم ومراقبة".. 5 نصائح عند الإصابة بالالتهاب السحائي

كتب- أسامة علي:

عممت وزارة الصحة، خطابات تعريفية ووقائية للمديريات حول مرض الالتهاب السحائي، بعد شائعة مصرع طالبة بالإسكندرية، متأثرة بإصابتها بالمرض.

وينشر "مصراوي" 5 نصائح من الوزارة، يجب اتباعها عند حدوث إصابة بالمرض:

- حصر جميع المباشرين للحالة ومراقبتهم صحيا لمدة 10 أيام.

- إعطاء المخالطين الوقاية الكيمائية (ريفامييسين) لمدة يومين للقضاء على حامل الميكروب.

- عمل تثقيف صحي للمواطنين لمعرفة وسائل منع انتشار المرض.

- التنبيه بالتهوية الجيدة للأماكن المغلقة وتعريض المفروشات لأشعة الشمس المباشرة.

- عند اكتشاف حالة داخل تجمع مغلق (مدرسة – حضانة – معسكر - ...) يتم تجريع المخاطبين بالوقاية الكيمائية (ريفامييسين).

وتضمن خطاب الوزارة، الجرعات الموصى من عقار (ريفامييسين) للوقاية من المرض، وهي كالتالي:

- البالغين: 600 ملجم مرتين يوميا لمدة يومين.

- الرضع أكثر من شهرين: 10 ملجم/ لجم لكل جرعة مرتين يوميا لمدة يومين .

- الرضع أقل من شهر: 5 ملجم / كجم لكل جرعة مرتين يوميا لمدة يومين

وأوضحت الوزارة، أن هناك تطعيمًا دوريًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض:

اللقاح الأول: ثنائي عبارة عن سكريات متعددة مضادة للأنواع C , A، يعطى 0.5 ملليلتر تحت الجلد وينصح بعد إعطاؤه للأطفال قبل سنتين من العمر، وتعطى لطلاب المدارس في هذه المراحل (روضة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي) .

كما تعطى لـ"المسجونين"؛ بشرط مرور عام على الأقل إن كان سبق تطعيمهم.

اللقاح الثاني:

رباعي مضاد للأنواع (A,C.Y. W135) )، ويعطى للمسافرين للمناطق الموبوءة والمسافرين للحج والعمرة .​