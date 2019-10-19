"وقاية كيميائية وتطعيم ومراقبة".. 5 نصائح عند الإصابة بالالتهاب السحائي
كتب- أسامة علي:
عممت وزارة الصحة، خطابات تعريفية ووقائية للمديريات حول مرض الالتهاب السحائي، بعد شائعة مصرع طالبة بالإسكندرية، متأثرة بإصابتها بالمرض.
وينشر "مصراوي" 5 نصائح من الوزارة، يجب اتباعها عند حدوث إصابة بالمرض:
- حصر جميع المباشرين للحالة ومراقبتهم صحيا لمدة 10 أيام.
- إعطاء المخالطين الوقاية الكيمائية (ريفامييسين) لمدة يومين للقضاء على حامل الميكروب.
- عمل تثقيف صحي للمواطنين لمعرفة وسائل منع انتشار المرض.
- التنبيه بالتهوية الجيدة للأماكن المغلقة وتعريض المفروشات لأشعة الشمس المباشرة.
- عند اكتشاف حالة داخل تجمع مغلق (مدرسة – حضانة – معسكر - ...) يتم تجريع المخاطبين بالوقاية الكيمائية (ريفامييسين).
وتضمن خطاب الوزارة، الجرعات الموصى من عقار (ريفامييسين) للوقاية من المرض، وهي كالتالي:
- البالغين: 600 ملجم مرتين يوميا لمدة يومين.
- الرضع أكثر من شهرين: 10 ملجم/ لجم لكل جرعة مرتين يوميا لمدة يومين .
- الرضع أقل من شهر: 5 ملجم / كجم لكل جرعة مرتين يوميا لمدة يومين
وأوضحت الوزارة، أن هناك تطعيمًا دوريًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض:
اللقاح الأول: ثنائي عبارة عن سكريات متعددة مضادة للأنواع C , A، يعطى 0.5 ملليلتر تحت الجلد وينصح بعد إعطاؤه للأطفال قبل سنتين من العمر، وتعطى لطلاب المدارس في هذه المراحل (روضة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي) .
كما تعطى لـ"المسجونين"؛ بشرط مرور عام على الأقل إن كان سبق تطعيمهم.
اللقاح الثاني:
رباعي مضاد للأنواع (A,C.Y. W135) )، ويعطى للمسافرين للمناطق الموبوءة والمسافرين للحج والعمرة .
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