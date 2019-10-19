اليوم.. "سعفان" يشارك في اجتماعات "العمل العربية" بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

يشارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الـ91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في بيان، أنه من المقرر أن تشهد الاجتماعات انتخاب رئيساً لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة "أكتوبر 2019- 2020 ".

وأضافت الوزارة في بيان، أنه سيتم مناقشة عددا من الموضوعات الهامة، ومنها تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي بالقاهرة.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2020.

وأشارت إلى أنه سيتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في يوليو الماضي، ومناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي.​