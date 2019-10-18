مصر في أسبوع| رسائل السيسي للمصريين.. وفيديو طائرة محمد رمضان.. وظهور مبارك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، أحداثًا مهمة كان أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، كما شهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري، كما شهد الأسبوع حالة من الجدل بعد مشاركة الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع وهو يقود طائرة، مما دفع وزارة الطيران المدني لإيقاف الطيار مدى الحياة، وأعلنت القوات المسلحة قبول دفعة جديدة للكلية الحربية، ومبارك يكشف كواليس جديدة عن خطة حرب أكتوبر، والحكومة ترد على 12 شائعة أثارت جدلًا.

السبت

السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بمفاوضات السلام السودانية في جوبا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "ضيو ماطوك" وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "ماطوك" سلم للرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، وذلك لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يتابع مع "شوقي" إجراءات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطة بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري، للتفاصيل اضغط هنا..

حجز "أون لاين" .. طرح شقق بـ"سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وجود طرح دائم ومستمر للشقق الموجودة في الدور (الأرضي والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها، للحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online، من خلال الرابط التالي https://www.hdb-reservation.com، ببنك التعمير والإسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

الجريدة الرسمية تنشر قرار خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي: دخلنا مرحلة الفقر المائي وفق المعايير الدولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفق المعدلات العالمية، حيث وصل نصيب الفرد إلى 500 م3.

وتابع خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31، اليوم الأحد: "إحنا كدولة عملنا إيه من 2014 حتى الآن، الموضوع لم يكن عبارة عن إجراءات نعملها للتفاوض فقط دون إعداد، حجم المياه المتاح لينا بالكامل مبقاش كافي لينا، حجم المياه حتى الآن المتاح لمصر بالمعايير الدولية طبقًا للأمم المتحدة دخلنا في مستوى الفقر المائي للإنسان 500 م3 في العام وده فقر مائي"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضاته مع القوات المسلحة لتولي الرئاسة

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل المفاوضات التي دارت بينه وبين قيادات القوات المسلحة قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "لما اتفقت معاهم وقالولي تترشح قولت مستعد أترشح، بس أنتم هتشتغلوا زي ما أنا عايز تحت رجلين المصريين، مقصدش تعبير سلبي بالكلمة دي لكن المقصود هتعملوا كل حاجة علشان خاطر مصر"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: خطة لقطع مياه النيل عن الساحل والبحر الأحمر والاعتماد على تحلية المياه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها خطة لقطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه فقط، للتفاصيل اضغط هنا..

"مصر للطيران" تعلق على نشر محمد رمضان فيديو لقيادته طائرة

نفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

قالت مصادر بالشركة لـ"مصراوي"، إن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية، للتفاصيل اضغط هنا..

نائب رئيس سلطة الطيران عن واقعة محمد رمضان: مخالفة دولية جسيمة

قال خالد عبد المنعم، نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، إنه إذا ثبت قيادة محمد رمضان لطائرة فعليًا فإن ذلك يُعرض "كابتن الطائرة" وطاقمها والشركة بالكامل للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى فرض عقوبات كبيرة على الشركة، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

"بنى البلد ومطلبش تبرعات".. كيف رد السيسي على حملة تشويه الجيش؟ (فيديوجرافيك)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري تعرض لحملة تشويه وإساءة خلال الفترة الماضية وتحديدًا الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

أول قرار من "الطيران" بعد واقعة محمد رمضان: "وقف الطيار ومساعده"

أعلنت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، إيقاف طيار تابع لإحدى الشركات الخاصة ومساعده عن العمل للتحقيق معهما، بسبب الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذي يظهر فيه الفنان محمد رمضان يقود الطائرة بجوار قائد الرحلة، بعد أن سمح له قائد الطائرة بدخول قمرة القيادة والجلوس على مقعد الطيار، وهو مخالفة صريحة لكل قوانين الطيران الدولية المنصوص عليها من منظمة الطيران الدولي الإيكاو وسلطة الطيران المدني المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

حرص علاء وجمال مبارك، نجلا محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، على حضور عزاء الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، للتفاصيل اضغط هنا..

أول تعليق من ريهام سعيد على حكم "جنح أكتوبر" في قضية "حلقة السمنة"

قالت الفنانة ريهام سعيد، إن محكمة جنح أكتوبر قضت بعدم الاختصاص في دعوى اتهامها بإهانة مرضى السمنة وأحالتها للمحكمة الاقتصادية، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

"يجب أن يعلمها الشباب".. مبارك يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر (فيديو)

تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن بعض ذكريات حرب أكتوبر في ذكراها الـ 46.

وقال مبارك في فيديو على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء: "يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة وتستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها ويستعيد الشباب ثقته في قواته المسلحة"، للتفاصيل اضغط هنا..

مبارك يكشف كواليس جديدة عن خطة حرب أكتوبر مع سوريا (فيديو)

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كواليس جديدة عن التجهيز لخطة حرب أكتوبر مع سوريا، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان تعتمد 49 فدانًا لإقامة جامعة خاصة ومجمع مدارس بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 580 لعام 2019، بشأن اعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض رقم 6 بمساحة 49.99 فدان والمخصصة لشركة جلوبال للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة ومجمع مدارس ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

بعد قيادته طائرة.. عقوبات جنائية محتملة تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

أثار الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، حالة من الجدل والاستياء وهو ما اعتبره قانونيون جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون الدولي، للتفاصيل اضغط هنا..

هيهز العالم.. ننشر تفاصيل الكشف الأثري الضخم في البر الغربي بالأقصر

تعلن وزارة الآثار، السبت المقبل، اكتشاف أثري كبير يضم خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، ويعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

" نشاطركم الألم".. نص رسالة وفود مؤتمر الإفتاء للسيسي قبل إعلانها

قدمت الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي لدار الإفتاء " إدارة الخلاف الفقهي"، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، رسالة للرئيس السيسي لرعايته المؤتمر، للتفاصيل اضغط هنا..

بالشروط.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة للكلية الحربية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

كامل الوزير: انفقنا 287 مليار جنيه على مشروعات تنموية في سيناء

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة أنفقت على سيناء 287 مليار جنيه على مشروعات تنموية في سيناء.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، إن التنمية أحد أهم وسائل مواجهة الإرهاب، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يلتقي وزير الخزانة الأمريكي لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بحضور الوفد الوزاري المرافق وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يحذر من "المجاملة" في العمل بالدولة: "تساوي الفساد"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة، مشددا على أن "المجاملة تساوي الفساد"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يحذر المسؤولين والمصريين: "لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد"

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين من اتباع المجاملات والمحسوبية في مؤسسات الدولة.

ودعا السيسي خلال كلمته باحتفالية تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي وذلك بمركز المنارة بالقاهرة، جموع المصريين إلى رفض المجاملات، أن "المجاملة فساد لو عايزين تكافحوا الفساد متجاملوش حد"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه نصائح لخريجي "الطب العسكري": "أوعى تدخن أو تسيب الرياضة"

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، قائلا "بشكركم على جهدكم".

وقال السيسي خلال حفل التخرج الذي عقد صباح الخميس، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، "مش هنسى أٌقول ليكوا ولكل طالب: خلي بالك أوعى تنسى ممكن تكون اجتهدت، بس دا نص المشوار، بس اللي الدولة عملته معاك دا النص التاني"، للتفاصيل اضغط هنا..

إيقاف طيار فيديو محمد رمضان مدى الحياة

أعلنت وزارة الطيران المدني، انتهاء نتائج التحقيقات في واقعة كليب الفنان محمد رمضان داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لإحدي الشركات المصرية الخاصة.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "بعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذنا إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام"، للتفاصيل اضغط هنا..

بسبب واقعة محمد رمضان.. وزير الطيران يقبل استقالة رئيس شركة "سمارت"

قرر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، قبول استقالة الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة سمارت للطيران والخاصة بإيجار الطائرات، للتفاصيل اضغط هنا..

وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد "الالتهاب السحائي"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائي، نافية مجدداً رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

رئيس الوزراء من واشنطن: لن نقبل المساس بحقوقنا في المياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لم ولن تقف ضد جهود التنمية في حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة أسهمت في مساعدة دول حوض النيل على بناء سدود، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل مطلقاً أن يتم المساس بحقوقها في المياه، للتفاصيل اضغط هنا..

"تقسيط الضريبة الجمركية".. "المالية" تكشف مزايا قانون الجمارك الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، للتفاصيل اضغط هنا..

"أسعار السجائر وكروت الشحن".. الحكومة ترد على 12 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 12 شائعة تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، أبرزها ما تردد عن تسريح عدد كبير من موظفي الدولة، واعتزام الحكومة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن والسجائر، للتفاصيل اضغط هنا..