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    الأزهر يدين الهجوم على مسجد بأفغانستان: أشد أنواع الإفساد في الأرض

    10:19 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    الأزهر يدين الهجوم على مسجد بأفغانستان: أشد أنواع الإفساد في الأرض

    الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الخسيس، الذي وقع اليوم داخل مسجد بمنطقة هسكه مينه في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

    وأكد الأزهر في بيان له الجمعة أن سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين، من أشد أنواع الإفساد في الأرض، مشددًا على أن تلك الأعمال البغيضة تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.

    وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أفغانستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

    الأزهر الشريف هجوم مسجد تفجير مسجد أفغانستان

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