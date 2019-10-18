ضبط كمية من مخدر الآيس داخل طرد قادم من ماليزيا بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهره الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، داخل طرد قادم من ماليزيا.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى، اشتبه حسن محمد المهدي، مأمور الحركة، ومحمد وحيد مدير إدارة الحركة في مشمول البوليصة رقم ٣٠٣٨٧١٠٧٣٢١، عبارة عن طرد قادم من ماليزيا بوزن كيلو جرام، وبفتح الطرد عثر علي كيس شفاف به ٩٠ جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، بعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفادت بأنها الآيس المخدرة.

قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجويه بالقاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.