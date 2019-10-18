نائبة تتقدم بطلب إحاطة بسبب أدوية الإقلاع عن التدخين

كتب - أحمد علي:

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن العديد من شكوى المواطنين الذين يتعرضون إلى أدوية بعينها للإقلاع عن التدخين، بأن هذه الأدوية تؤدي إلى إدمان نوع آخر من المواد غير النيكوتين، وذلك دون تدخل من الجهات المعنية أو حتى وجود تحذيرات من ذلك.

وقالت "فهيم"، إن هناك تحذيرًا من بدائل النيكوتين المستعملة في الإقلاع عن التدخين، ومنها أدوية غير آمنة لجميع المدخنين ربما يدمنها بعضهم بعد ذلك، وكذلك تسبب اضطرابات وطفرات جينية في المادة الوراثية يمكن أن تمهد للإصابة بالسرطان، وهذه الأدوية تُباع في الصيدليات كأي دواء مصرح به، رغم أنها تحتوي على مواد تجعل جسد المتعاطي مادة خصبة لنشوء أمراض سرطانية.

وأشارت إلى أحد الأدوية وهو مصنف كمعالج للاكتئاب في الأساس، والإقلاع عن التدخين، وعند الاعتماد عليه للإقلاع عن التدخين، يزداد الأمر سوءا حيث يدمنه المواطن، وعند توقفه عن تعاطيه يصاب بالتشنجات وغيرها، فبدلا من مساعدة المريض على الإقلاع عن إدمان السجائر، يتسبب الدواء في تعرضه لإدمان أخطر.