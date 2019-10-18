البابا تواضروس بمجلس الشيوخ البلجيكي: أحوال مصر في تحسن مستمر

بروكسل - أ ش أ:

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مقر مجلس الشيوخ البلجيكي.

وكان في استقبال البابا لدى وصوله، رئيس المجلس Gérard LARCHER وعدد من أعضائه.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البابا إلى أن الأحوال في مصر تتحسن باستمرار، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.

وكان البابا تواضروس زار مقر السفارة المصرية ببروكسل حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة .