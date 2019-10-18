التنمية المحلية: نشجع مشاركة ذوي الإعاقة بعدد من المعارض

كتب - محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظات بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة للمشاركة في المعارض التي تنظمها بعض الجهات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية لذوي الإعاقة ، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأكد شعراوي - في بيان اليوم الجمعة - حرص الوزارة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وقال إن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال العام التدريبي الحالى ،وللمرة الأولى، حقيبتين تدريبيتين تتعلقان بذوي الاحتياجات الخاصة، الأولى لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثانية دورة تدريبية للعاملين بالمحافظات على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .. لافتا إلى مساندة برنامج ( مشروعك) الذي تنفذه الوزارة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يجرى حالياً التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومي لشئون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

يذكر أن محافظات القاهرة ومطروح والمنيا وأسيوط والأقصر تشارك بالمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في المعارض التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي وذلك بدور وأندية القوات المسلحة على مدار الشهور القادمة وحتى نهاية العام الحالي.