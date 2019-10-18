الإسكان تكشف استعدادات مدينة برج العرب الجديدة لفصل الشتاء

كتب - محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة استعد لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة قد تحدث خلال فصل الشتاء.

وأوضح المهندس عصام بدوي، في بيان لوزارة "الإسكان" اليوم، أنه تم تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمدينة، وتدعيم شبكة صرف مياه الأمطار بتنفيذ 120 بالوعة أمطار جديدة وربطها بشبكات الصرف الصحي، ومراجعة جميع محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، وعمل الصيانة الدورية

لكافة مكونات المحطة من طلمبات ومولدات وخلافه، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وكذا تنفيذ حلول عاجلة لمنع تجمع الأمطار بالمناطق الحيوية بالمدينة ومداخل المناطق الصناعية، ومراجعة جميع معدات الشفط والكسح وعمل الصيانة الخاصة بها.

وأضاف أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث الطبيعية والمواقف الطارئة بالمدينة لتضم في تشكيلها أعضاء من كافة الجهات المعنية( جهاز المدينة – حماية المدينة - المرور – الشرطة)، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتبادل الدعم في حالة حدوث أية حالات طارئة.

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