الحكومة تنفي إلغاء قطاع "الإرشاد الزراعي": 3 محاور لتطويره

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء وزارة الزراعة قطاع "الإرشاد الزراعي" بمختلف محافظات الجمهورية، واستبداله ببرامج إرشادية تُذاع في الفضائيات المصرية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، وأن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.

وأوضحت الوزارة، وضعها خطة لتطوير قطاع الإرشاد بالوزارة ورفع كفاءته والذي يقوم بتقديم خدمات إرشادية لصغار المزارعين لتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم في مجال الزراعة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطوير قطاع الإرشاد، ورفع كفاءته، تتكون من 3 محاور رئيسية: وهي وضع خطة استراتيجية للقطاع تتوافق مع رؤية مصر 2030، ووضع أليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بالشكل الذي يتيح له مزيد من المرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الإرشادية، وتحرص الوزارة على تطوير طرق وصول الخدمات الإرشادية للمواطنين من خلال التحول الرقمي التدريجي لتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الزراعية بشكل مجاني للمزارعين، وأنه جاري تصميم بوابة الكترونية لنشر الفيديوهات الإرشادية، وأي معلومات تهم المزارعين لربط الأسواق لتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.

وأكدت الوزارة، على أنه جاري تقديم خدمات قطاع الإرشاد على قدمٍ وساق من خلال الحملات القومية والندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لتوصيل التوصيات الفنية وأساليب الزراعة الحديثة للمزارعين، إضافة إلى الاهتمام بالمرآة والشباب الريفي.

كما أشارت الوزارة إلى أنه جاري الاعتماد على التكنولوجيا بشكل تدريجي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارِعين، وتسهيل الحصول على المعلومة، إضافة إلى الطرق التقليدية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في نشر المعلومة الإرشادية، وهذا حقق ولا يزال نجاحات كبيرة للقطاع في الفترة الحالية. وعلى سبيل المثال: (الموالح - التمور - توفير بيانات عن أسعار السوق)، والتي تتضمن إرشادات عن أوقات الري والتسميد وطرق مواجهة العوامل الجوية السيئة، إضافة إلى كافة المعلومات التي يحتاج إليها المزارع، وتعمل على ربطهم بالأسواق وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة للوصول إلى منتج زراعي صحي وقابل للتسويق محلياً وعالمياً .

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ((agr-egypt.gov.eg.​