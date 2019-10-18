النقل: 3 طرق لحجز تذاكر القطارات.. ولا بيع في شركات خاصة

كتب - محمد غايات:

أكد وزارة النقل، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

يأتي ذلك بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق اليوم، ردًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.

وأوضحت وزارة النقل، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول "الموبايل أبليكشن"، مُشيرةً إلى أن صفحة وزارة النقل على "فيسبوك" تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وفي النهاية، أهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، كما ناشدت بالإبلاغ الفوري عن أي شركات تدَّعي اختصاصها بحجز التذاكر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فوراً، وذلك عبر الأرقام المخصصة للشكاوى والمقترحات (01220008807/ 01220008806/ 01274422925/ 0225753555).