الحكومة: لا تخفيض لحصص الدقيق المدعم للمخابز

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المُدعم.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أي تخفيض وفي مواعيدها المحددة.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد رصيد كافي من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز‏ دون أي تغيير، مُشددةً على أنه يتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفي حدود التأمين المدفوع.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التموين أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات التموين على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز، وذلك للتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المُدعم والمُقررة، ومتابعة انتظام عملية صرف الخبز المُدعم للمواطنين.‏

وأضافت الوزارة أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى فبراير القادم، مُؤكدةً أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الأقماح من الخارج من خلال مناقصات ‏دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق برغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).