التطبيق أول نوفمبر.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لزيارة المناطق الأثرية

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد المزارات الأثرية على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل، تطبيق أسعار التذاكر الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار للسياح الأجانب فقط.

وقالت وزارة الآثار، في بيان، إن زيادة أسعار التذاكر تساعد على ارتفاع الموارد في الوزارة، وتعتبر زيادة لا تذكر مقارنة بما يحدث في العالم.

وحصل "مصراوي" على القائمة الكاملة بالأسعار الجديدة على النحو التالي: