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    التطبيق أول نوفمبر.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لزيارة المناطق الأثرية

    05:30 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
    التطبيق أول نوفمبر.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لزيارة المناطق الأثرية

    منطقة الأهرامات

    كتب- يوسف عفيفي:

    تشهد المزارات الأثرية على مستوى الجمهورية، مطلع شهر نوفمبر المقبل، تطبيق أسعار التذاكر الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار للسياح الأجانب فقط.

    وقالت وزارة الآثار، في بيان، إن زيادة أسعار التذاكر تساعد على ارتفاع الموارد في الوزارة، وتعتبر زيادة لا تذكر مقارنة بما يحدث في العالم.

    وحصل "مصراوي" على القائمة الكاملة بالأسعار الجديدة على النحو التالي:

    أسعار المزارات الأثريةأسعار المزارات الأثرية1أسعار التذاكر الجديدة لدخول المناطق الأثرية بمصر

    المناطق الأثرية وزارة الآثار المجلس الأعلى للآثار السياحة
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