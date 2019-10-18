"خد السرير".. ريهام سعيد تنفعل على متابع وتكشف إصابة ابنها بفيروس خطير

كتب- محمود علي:

انفعلت الإعلامية ريهام سعيد، على أحد متابعيها على موقع "إنستجرام"؛ بعد تعليقه على منشور تطلب فيه الدعاء لنجلها المصاب بفيروس خطير حسب وصفها.

وكتبت ريهام: "أرجو الدعاء لابني"، فرد أحد المتابعين: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي وإحنا بنتعالج في خرابة يبخت ابنك، أنا ابن عمي مات بسبب إنه مفيش سرير في مستشفي وابنك رجليه اتكسرت مقعدينه في أوضته.. ثراء فاحش".

وردت سعيد على المتابع: "أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على السرير؟ خد السرير وإدينا الصحة".

كانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت عدة صور لطفلها داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام.